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15:04, 7 ноября 2024Экономика

Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

Экономист Беляев допустил рост биткоина до 80 тысяч долларов на фоне выборов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Биткоин — это спекулятивный продукт, который воспринимается определенным сообществом как тихая гавань, куда можно увести свои доходы во времена неопределенности, сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность скачка криптовалюты до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США.

Цена биткоина всегда возрастает, когда есть какая-то неопределенность, отметил экономист. «Сейчас вызывает ажиотаж не [Дональд] Трамп, а неполная ясность того, чего ждать. Когда есть неполная ясность, спекулятивное сообщество стремится уйти в вот этот самый актив, который, как им кажется, спасет их сбережения от всяких катаклизмов. Очень похожую роль выполняет золото, просто в смягченном варианте. Это определяет то, что биткоин растет, при чем достаточно быстро, но точно также быстро эта ситуация успокоится и прояснится, как минимум, за неделю», — поделился он.

Согласно прогнозу Беляева, рост биткоина до 100 тысяч долларов пока не просматривается. По его мнению, курс криптовалюты способен дойти до отметки в 80 тысяч долларов, после чего будет коррекция.

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10 сентября 2024

В четверг, 7 ноября, курс биткоина вновь обновил исторический максимум, превысив 76 тысяч долларов.

За прошедшие сутки стоимость криптовалюты стремительно выросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Криптовалюта обновляла исторический максимум два раза.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам по возможности покупать биткоины. «Биткоин сейчас 74 тысячи пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — полагает эксперт.

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