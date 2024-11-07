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00:20, 7 ноября 2024Экономика

Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина установил исторический максимум, превысив 76 тысяч долларов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум, превысив 76 тысяч долларов. Об этом следует из данных криптовалютной площадки Coindesk.

Установление рекорда произошло в среду, 6 ноября, в 23:17 по московскому времени — тогда биткоин оценивался в 76 120 долларов США. Сейчас криптовалюта немного упала в цене и торгуется по 75 989 долларов.

За прошедшие сутки курс биткоина стремительно вырос на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Криптовалюта обновляла исторический максимум два раза.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам по возможности покупать биткоины. «Биткоин сейчас 74 тысячи пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — полагает эксперт.

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