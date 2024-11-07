Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина установил исторический максимум, превысив 76 тысяч долларов

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум, превысив 76 тысяч долларов. Об этом следует из данных криптовалютной площадки Coindesk.

Установление рекорда произошло в среду, 6 ноября, в 23:17 по московскому времени — тогда биткоин оценивался в 76 120 долларов США. Сейчас криптовалюта немного упала в цене и торгуется по 75 989 долларов.

За прошедшие сутки курс биткоина стремительно вырос на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Криптовалюта обновляла исторический максимум два раза.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам по возможности покупать биткоины. «Биткоин сейчас 74 тысячи пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — полагает эксперт.