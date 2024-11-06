Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

Эксперт Голубовский посоветовал россиянам покупать биткоины

После того как стало ясно, что Дональд Трамп побеждает в президентской гонке в США, курс биткоина резко пошел в рост. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский сделал прогноз по перспективам рынка криптовалют и дал россиянам несколько советов. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Аналитик назвал две причины роста курса биткоина. Во-первых, это переизбрание Трампа, который обещал оказывать содействие крипторынку. Во-вторых, есть и техническая причина: хешрейт биткоина значительно вырос.

«Биткоин сейчас 74 тысячи пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — полагает эксперт. Он посоветовал держателям биткоина не только не продавать его, но и по возможности докупать. Актив, по его мнению, еще подорожает.

Ранее цена самой популярной криптовалюты превысила отметку в 74 тысячи долларов. Это исторический рекорд для токена — последний раз максимальные цены фиксировали в марте 2024 года, когда он подорожал до 73,77 тысячи долларов.