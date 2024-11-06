Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 6 ноября 2024Экономика

Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

Эксперт Голубовский посоветовал россиянам покупать биткоины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Summer Zhen / Reuters

После того как стало ясно, что Дональд Трамп побеждает в президентской гонке в США, курс биткоина резко пошел в рост. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский сделал прогноз по перспективам рынка криптовалют и дал россиянам несколько советов. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Аналитик назвал две причины роста курса биткоина. Во-первых, это переизбрание Трампа, который обещал оказывать содействие крипторынку. Во-вторых, есть и техническая причина: хешрейт биткоина значительно вырос.

«Биткоин сейчас 74 тысячи пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — полагает эксперт. Он посоветовал держателям биткоина не только не продавать его, но и по возможности докупать. Актив, по его мнению, еще подорожает.

Ранее цена самой популярной криптовалюты превысила отметку в 74 тысячи долларов. Это исторический рекорд для токена — последний раз максимальные цены фиксировали в марте 2024 года, когда он подорожал до 73,77 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы говорим о недружественной стране». В Кремле порассуждали о победе Трампа и возможных поздравлениях

      Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

      Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

      Россияне стали массово ездить в Европу

      Европу предупредили о последствиях «избавления» от российского газа

      Известный демократ описал победу Трампа фразой «нам надрали зад»

      Путин назвал влияющий на освоение российской Арктики фактор

      Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

      Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

      Американист назвал три причины поражения Харрис на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше