Биткоин рекордно подорожал на фоне выборов в США

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до $75 тыс. на фоне выборов в США

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

На фоне президентских выборов в США цена самой популярной криптовалюты превысила отметку в 74 тысячи долларов. Это исторический рекорд для токена — последний раз максимальные цены фиксировали в марте 2024 года, когда он подорожал до 73,77 тысячи долларов.

На максимуме стоимость биткоина поднималась на 10,1 процента — до отметки в 75 тысяч долларов. К моменту написания материала цены скорректировались в пределах 74,8 тысячи долларов.

Месяцем ранее рост стоимости криптовалюты объясняли мерами стимулирования экономики, объявленными Китаем, а также ожиданиям снижения ключевой ставки ФРС США. С начала года его цена выросла более чем в полтора раза.

Представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) считают биткоин причиной обнищания и раскола общества. По мнению аналитиков, криптовалюта — это спекулятивный пузырь, который вскоре лопнет и приведет к значительным социальным издержкам.