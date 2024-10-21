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21:41, 21 октября 2024Экономика

В Европе назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества

Центробанк ЕС назвал биткоин причиной обнищания и раскола общества

Фото: Pixabay

Представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества. В своей статье директор и советник по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф указали, что криптовалюта ведет к обнищанию тех, кто ею не владеет, как следствие усиливая дифференциацию в социуме.

Эксперты считают биткоин спекулятивным пузырем, который вскоре лопнет, это приведет к значительным социальным издержкам. Они отметили, что при росте курса выгоду получают только первые пользователи BTC за счет тех, кто приобрел актив позднее или не владеет им.

«В абсолютном выражении те, кто первым начал использовать биткоин, увеличивают свое реальное благосостояние и потребление за счет благосостояния и потребления тех, кто не владеет биткоином или инвестирует в него только на более позднем этапе», — написали представители ЕЦБ.

Они призвали тех, кто не инвестировал в биткоин, выступить против этой криптовалюты и требовать принятия законов, которые приведут к ее полному исчезновению.

Ранее Зак Брэдфорд, гендиректор CleanSpark — компании, разрабатывающей программное обеспечение и проекты в области возобновляемых источников энергии, предсказал, что стоимость биткоина до начала 2026 года может вырасти примерно в три раза относительно нынешних значений.

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      Марина Совина
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