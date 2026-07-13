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16:42, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик объяснил раздельный сон с женой

Комик Сергей Орлов объяснил раздельный сон с женой удобством и личным пространством
Маргарита Щигарева

Фото: @orlov_skvz

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов объяснил, почему они с женой спят не вместе. На эту тему он высказался в шоу «Правило 34», выпуск опубликован на YouTube.

По словам юмориста, раньше они с женой часто приходили и уходили в разное время и будили друг друга, поэтому стали спать в разных кроватях. Орлов назвал раздельный сон с женой очень удобным.

Он также рассказал, что дома и у него, и у его супруги есть личное пространство. При этом провести время вместе они могут в центре квартиры. «В целом, такие личные пространства — это залог, мне кажется, семейного счастья», — добавил комик.

Ранее Орлов открестился от новости о том, что его свадьба будет стоить 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей). При этом юморист не уточнил, сколько на самом деле планируется потратить на праздник.

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