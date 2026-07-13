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12:34, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик открестился от свадьбы за 38 миллионов рублей

Комик Сергей Орлов опроверг сообщение о том, что потратит на свадьбу 500 тысяч долларов
Маргарита Щигарева

Фото: @orlov_skvz

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов опроверг сообщение о том, что его грядущая свадьба будет стоить 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом он заявил в беседе с проектом «Правило 34», опубликованной на YouTube.

«Это вообще не так, абсолютно не так», — открестился Орлов, комментируя статьи о том, что он планирует потратить на свадьбу полмиллиона долларов. При этом комик не уточнил, сколько на самом деле будет стоить мероприятие.

По словам юмориста, свадьба будет представлять собой вечеринку с друзьями и родственниками. Он добавил, что двое приглашенных артистов выступят бесплатно, поскольку дружат с ним.

Орлов также уточнил что свадебная вечеринка пройдет в честь десятилетия их с супругой брака. «У нас не было свадьбы (...), и мы решили сыграть свадьбу. Мы решили отметить красиво с друзьями, платьями и всеми этими вещами», — объяснил комик.

О том, что Орлов сыграет свадьбу за 500 тысяч долларов, заявило издание Mash. Утверждалось, что мероприятие состоится на Пхукете, а присутствовать будут 40 гостей.

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