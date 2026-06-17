Раскрыты детали свадьбы популярного российского комика за полмиллиона долларов

Российский стендап-комик Сергей Орлов потратит полмиллиона долларов на свадьбу в Таиланде

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов сыграет роскошную свадьбу в Таиланде. Детали торжества раскрыл Mash.

Орлов с женой Анастасией решили провести повторную церемонию в честь 12-летия со дня регистрации брака. Праздничные мероприятия пройдут 14 февраля 2027 года на Пхукете. Всего на свадьбе будут присутствовать 40 гостей, которым оплатят перелет и проживание. По данным канала, пара потратит на годовщину полмиллиона долларов (36 миллионов рублей).

Приглашенные остановятся на вилле, аренда которой стоит 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей) в неделю. Отмечается, что за банкет отвечает один из самых дорогих кейтерингов курорта. Гостям предложат морских ежей, икру, устриц и другие блюда общей стоимостью 600 тысяч рублей.

Кроме того, на свадьбе выступят рэперы Маркул и Sqwoz Bab — выступление каждого обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Орлов никак не комментировал слухи о предстоящем торжестве.

В мае Орлов заявил о психических проблемах у большинства юмористов.