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13:09, 17 июня 2026Ценности

Раскрыты детали свадьбы популярного российского комика за полмиллиона долларов

Российский стендап-комик Сергей Орлов потратит полмиллиона долларов на свадьбу в Таиланде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_asya_orlova_

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов сыграет роскошную свадьбу в Таиланде. Детали торжества раскрыл Mash.

Орлов с женой Анастасией решили провести повторную церемонию в честь 12-летия со дня регистрации брака. Праздничные мероприятия пройдут 14 февраля 2027 года на Пхукете. Всего на свадьбе будут присутствовать 40 гостей, которым оплатят перелет и проживание. По данным канала, пара потратит на годовщину полмиллиона долларов (36 миллионов рублей).

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Приглашенные остановятся на вилле, аренда которой стоит 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей) в неделю. Отмечается, что за банкет отвечает один из самых дорогих кейтерингов курорта. Гостям предложат морских ежей, икру, устриц и другие блюда общей стоимостью 600 тысяч рублей.

Кроме того, на свадьбе выступят рэперы Маркул и Sqwoz Bab — выступление каждого обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Орлов никак не комментировал слухи о предстоящем торжестве.

В мае Орлов заявил о психических проблемах у большинства юмористов.

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