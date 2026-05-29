17:11, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Комик Орлов заявил о психических проблемах у большинства юмористов

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Galich Ida / Youtube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов заявил, что у большинства юмористов есть психические проблемы. Такое мнение он выразил в эфире шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», запись которого доступна на YouTube.

«В 95 процентах случаев комик — это абсолютно нездоровый психически человек. То есть это человек, у которого точно какие-то большие проблемы с башкой. Просто все комики, которых я знаю, практически все, это люди с не очень здоровым в целом восприятием жизни», — сказал Орлов.

По его словам, среди юмористов есть люди с тяжелым детством и различными зависимостями. «Зачем они прутся на сцену? Ну зачем? Вот смотри, зачем здоровому человеку нужно одобрение группы людей на протяжении каждого дня?» — задал риторические вопросы комик.

Ранее Орлов назвал особенность выступлений его коллег, уехавших из России. Он обратил внимание на то, что юмористы-эмигранты не шутят о политике.

