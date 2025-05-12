Популярный в России комик высказался об особенности шуток юмористов-эмигрантов

Комик Орлов заявил, что уехавшие из России стендаперы не шутят о политике

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что его коллеги, уехавшие из России, не шутят о политике. Об этой особенности творчества комиков-эмигрантов он вспомнил в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Орлов подчеркнул, что несмотря на то, что живущие за рубежом комики могли бы шутить на острые политические темы, они не делают этого. «Люди, наоборот, сейчас уходят от каких-то таких тем (...), потому что это всем надоело», — объяснил комик, следящий за творчеством коллег-эмигрантов.

Юморист уточнил, что зрителям стендап-концертов больше нравятся шутки на бытовые темы.

Ранее звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что не общается с коллегами, покинувшими страну. По его словам, что большинство его друзей осталось в России.