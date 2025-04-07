Звезда «Уральских пельменей» рассказал об общении с уехавшими из России артистами

Юморист Рожков заявил, что не общается с артистами, уехавшими из России

Участник популярного юмористического телепроекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, общается ли он с коллегами, уехавшими из России. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос журналиста агентства о том, общается ли он с покинувшими страну артистами, юморист ответил отрицательно. «Только наблюдаю по соцсетям перипетии. Мои друзья остались здесь по большей части», — уточнил он.

Ранее Рожков рассказал, что его тестя и тещу обманули мошенники. Он заявил, что помог родственникам, ставшим жертвами злоумышленников, отдать долги.

До этого юморист назвал современный юмор «адским трешем» из-за обилия мата. Рожков счел, что так, как матерятся российские комики, не делают этого даже заключенные. Он также призвал россиян бороться за чистоту языка и не использовать бранные слова.