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12:46, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» назвал современный юмор «адским трешем»

Артист «Уральских пельменей» Рожков осудил современных комиков за мат в шутках

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Артист юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков резко осудил современных комиков за обилие мата в шутках, а также назвал их шоу «адским трешем». В видео, опубликованном в своем Telegram-канале, он также призвал россиян избавляться от нецензурной лексики в речи.

Рожков поделился, что недавно, летя в самолете, посмотрел несколько популярных юмористических программ. «Ну это же просто адский треш какой-то, ребят. Мата столько, что даже у меня... Меня прям до сих пор потряхивает немножко», — рассказал он, при этом не приведя названия этих шоу.

По словам звезды «Уральских пельменей», он «давно не хлебал такого количества говна». «Так даже на зоне не матерятся, как наши юмористы позволяют себе это делать в своих программах "юмористических"», — добавил Рожков.

Он выразил уверенность в том, что россиянам нужно бороться за чистоту языка и избавляться от мата в речи. Артист призвал свою аудиторию «разговаривать человеческим языком».

Ранее критически о современном юморе высказался бывший участник программы «Кривое зеркало» Михаил Церишенко. Артист счел, что юмор на российском телевидении стал поверхностным.

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    Олег Давыдов
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