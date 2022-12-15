Звезда «Кривого зеркала» заявил о поверхностном юморе на российском телевидении

Артист Церишенко словами «страна победившего КВН» высказался о юморе на телевидении

Советский и российский актер, артист эстрады и бывший участник юмористической программы «Кривое зеркало» Михаил Церишенко высказался о негативной стороне КВН. Рассуждая о юморе на современном телевидении, он назвал Россию «страной победившего КВН» и раскритиковал некоторых молодых коллег. Об этом Церишенко рассказал в интервью журналисту Давиду Виннеру, которое опубликовано на YouTube.

«Сейчас крайне мало артистов эстрады. Страна победившего КВН. Это немножко не то, на мой взгляд, что должно быть на сцене», — заявил звезда «Кривого зеркала», добавив, что среди бывших и нынешних участников телеигры «безусловно, есть талантливые люди».

По словам Церишенко, в целом нынешние артисты более современные и продвинутые, чем их предшественники. Несмотря на это, одним из минусов современных юмористических номеров он назвал отсутствие «второго плана». По мнению артиста, из-за этого они имеют поверхностный характер.

«Вообще, если говорить о подавляющем большинстве этих ребят, которые выходцы из всех вот этих вот [КВН], мне кажется, что они кричат с экрана мне лично: "То, что ты делаешь, это не профессия! Так могут все! И мы — этому яркий пример! У нас же все хорошо"», — признался он.

Церишенко также заявил, что ему довелось работать с молодыми представителями этой сферы и они показались ему «абсолютно холодными как артисты». Он отметил, что юмористы редко использовали язык жестов и другие выразительные средства.

Ранее пародистка и звезда программы «Аншлаг» Елена Воробей рассказала, что очень уважает современных стендап-комиков. Юмористка также назвала их смелыми изобретателями.