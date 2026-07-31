Врач указала на неожиданную опасность сна под вентилятором

Терапевт Патель: Сон под вентилятором может спровоцировать астму и вызвать сухость кожи

Терапевт Хана Патель указала на неожиданную опасность сна при включенном вентиляторе. О ней врач рассказала в беседе с Metro.

По словам Патель, использование вентилятора способно спровоцировать приступ аллергии. «Люди с аллергией, особенно на пыль или пыльцу растений, могут обнаружить, что их симптомы усиливаются, когда они спят под вентилятором. Это происходит потому, что потоки воздуха распространяют аллергены по комнате, увеличивая вероятность их вдыхания или контакта с кожей», — объяснила она.

Врач добавила, что у людей с астмой использование вентилятора может спровоцировать приступ болезни. Кроме того, постоянный поток холодного воздуха может привести к перенапряжению мышц во время сна и болям при пробуждении.

Наконец, сон с включенным вентилятором может стать причиной пересушивания кожи. Этот эффект Патель сравнила с эффектом длительного перелета. «Главное — увлажнять кожу до и после сна, чтобы предотвратить раздражение», — уточнила врач.

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