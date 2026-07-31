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09:26, 31 июля 2026 (обновлено: 09:48, 31 июля 2026)Бывший СССР

Алиев заключил союз с президентом постсоветской страны

Алиев и Жапаров подписали договор о союзнических отношениях Азербайджана и Киргизии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты Азербайджана и Киргизии Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали договор о союзнических отношениях между двумя странами. Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Подробности документа пока не разглашаются. Баку и Бишкек также заключили ряд двусторонних соглашений в области энергетики, транспорта, кибербезопасности и иных отраслей.

Встреча прошла в рамках неформального саммита Центральная Азия — Азербайджан в киргизском городе Чолпон-Ата. Формат ставит целью сближение стран региона и Баку. Подобные форматы проводятся с разными странами, в том числе с Россией, Китаем и Италией.

Алиев прибыл в Киргизию 30 июля. У трапа самолета его встретил Садыр Жапаров вместе с супругой.

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