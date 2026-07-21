Резкий рост инфляционных ожиданий объяснили общечеловеческими эмоциями

Аналитик Полевой: ЦБ может «взять время на посмотреть» из-за роста инфляционных ожиданий

Максимальный с марта 2022 года рост инфляционных ожиданий (ИО), зафиксированный в июле, вряд ли указывает на то, что население из сберегающего переходит в режим активного потребления, считает директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой. Он считает, что об этом говорит в том числе тот факт, что доля респондентов со сбережениями заметно выросла.

С точки зрения аналитика, резкий — с 12,4 до 14,7 процента — рост показателя «вероятно отражает июньскую картинку за окном в виде очередей за топливом и общечеловеческие эмоции».

Полевой подчеркнул, что Центробанк (ЦБ), принимая в конце недели решение по ключевой ставке, вполне может использовать взлет инфляционных ожиданий в качестве «аргумента в пользу дополнительной жесткости», «взяв время на "посмотреть"». При этом, отмечает эксперт, «сводить все к ИО было бы неправильно».

Как следует из опубликованных ЦБ данных, наблюдаемая инфляция вернулась в июле к майскому уровню 15,1 процента. Для граждан, у которых нет сбережений, она выросла с 15,1 до 17,1 процента, тогда как для тех, у кого накопления есть — с 13 до 13,1 процента.

«Чтобы ИО транслировались в будущую инфляцию, необходимо, чтобы динамика зарплат менялась в соответствии с ИО», — напоминают в свою очередь аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Ранее они прогнозировали, что Банк России 24 июля снизит ключевую ставку до 14 процентов годовых, или оставит ее на уровне 14,25 процента.