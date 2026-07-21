В Санкт-Петербурге стартовал серийный выпуск нового бизнес-седана

Завод в Шушарах начал сборку модели Tenet A8 с усиленной защитой от коррозии

На предприятии холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовал серийный выпуск нового бизнес-седана Tenet A8. Производство налажено по полному циклу, что стало возможным после полной модернизации завода. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Длина машины равна 4757 миллиметрам, ширина — 1832, высота — 1469 миллиметрам. Расстояние между осями составляет 2770 миллиметров.

Автомобиль разрабатывали с учетом эксплуатации в России. Днище и скрытые полости кузова обработаны восковым составом. Дополнительно нанесены усиленные антикоррозийные покрытия, а также защита от гравия и шума. Эти меры защищают машину от сырости, химических реагентов и резких перепадов температуры.

Для модели предусмотрено два бензиновых агрегата с турбонаддувом. Флагманский двухлитровый мотор выдает 197 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего момента. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час занимает 9 секунд. Второй вариант — 1,6-литровый двигатель с отдачей в 150 лошадиных сил и 275 ньютон-метров, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой. Его разгон до «сотни» равен 9,9 секунды.

Салон Tenet A8 рассчитан на высокий уровень удобства и комфорта. В перечень оснащения включены центральный дисплей на 15,6 дюйма, виртуальная приборная панель с диагональю 10,25 дюйма, передние анатомические сиденья с обогревом, вентиляцией, электрорегулировками и функцией памяти. Также доступны панорамная крыша, разноцветная подсветка интерьера и акустика Sony. Пассажиры заднего ряда получили свои дефлекторы климат-контроля, порты USB и широкий центральный подлокотник. Автомобиль укомплектовали зимним пакетом, включающим подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее в России зафиксировали двукратный рост спроса на машины с возможностью зарядки от электросети. По данным аналитика Сергея Целикова, с 29 июня по 19 июля средненедельные продажи новых подключаемых гибридов составили 2144 автомобиля, а полностью электрических моделей — 326 единиц.