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17:24, 20 июля 2026Авто

В России зафиксировали двукратный рост спроса на один тип машин

Аналитик Целиков: Электромобили установили рекорд продаж в России
Марина Аверкина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В России зафиксировали двукратный рост спроса на машины с возможностью зарядки от электросети. По данным аналитика Сергея Целикова, за три недели, с 29 июня по 19 июля, средненедельные продажи новых подключаемых гибридов составили 2144 автомобиля, а полностью электрических моделей — 326 единиц. Такие данные он опубликовал в Telegram-канале.

Для сравнения эксперт привел статистику первого полугодия 2026 года, когда эти значения находились на уровне 1173 и 178 машин соответственно. Таким образом, общий спрос увеличился почти вдвое — на 83 процента.

В сегменте электромобилей на минувшей неделе (с 13 по 19 июля) зафиксирован годовой рекорд — 419 проданных машин. У гибридов лучшее достижение установлено чуть раньше — на 27-й неделе было продано 2299 единиц.

В пятерке самых востребованных электрокаров за последние три недели оказались UMO 5 (270 единиц), Avatr 11 (159), Avatr 12 (107), Changan Qiyuan Q05 (104), «Москвич 3е» (45).

Среди подключаемых гибридов лидируют Geely EX5 EM-I (1734 единицы), Evolute I-Space (1048), Exeed Exlantix ET (563), Voyah Free (538) и GAC S7 (414).

Ранее эксперт Константин Ершов перечислил пять кроссоверов с пробегом, которые легко переносят топливо «Евро-3». Самым «терпеливым» к высокосернистому бензину автомобилем он назвал Lada Niva, включая модель Niva Travel. Мотор 1.7 имеет низкую степень сжатия и простую конструкцию без сложных экологических систем. Чтобы продлить ему жизнь, достаточно сократить интервал замены масла до 5 тысяч километров.

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