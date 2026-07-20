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13:45, 20 июля 2026Авто

Россиянам назвали неприхотливые к качеству бензина подержанные машины

Эксперт Ершов перечислил пять кроссоверов, которые легко переносят топливо «Евро-3»
Марина Аверкина

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На российском авторынке есть подержанные кроссоверы, которые легче справляются с бензином стандарта «Евро-3», заявил «Российской газете» тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

По словам специалиста, классический атмосферный двигатель Toyota RAV4 третьего поколения (двухлитровый 1AZ-FE, 152 лошадиные силы) лишен турбонаддува и системы прямого впрыска горючего. Его техническая документация не содержит жестких ограничений по содержанию серы. Благодаря крепкой поршневой группе такой агрегат больше приспособлен к плохому топливу. При частой езде на «Евро-3» хозяину придется менять моторное масло вдвое чаще — через каждые 5-6 тысяч километров пробега.

Похожей выносливостью обладает Renault Duster с атмосферными агрегатами 2.0 F4R и рядом модификаций объемом 1.6 литра. Умеренная степень сжатия и распределенный впрыск делают их невосприимчивыми к разбросу качества смеси. Здесь главная проблема сводится к ускоренному износу масла и выпускной системы, а не к мгновенной поломке.

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Hyundai Creta с многоточечным впрыском (моторы 1.6 MPi и 2.0 MPi) также в этом списке. Отсутствие прямого впрыска защищает клапаны от быстрого образования нагара, хотя каталитический нейтрализатор и кислородные датчики изнашиваются быстрее.

Эксперт упомянул Nissan X-Trail в кузове T31. Его атмосферные двигатели объемом 2.0 и 2.5 литра с распределенным впрыском разрабатывались с учетом качества топлива конца 2000-х годов.

А самым «терпеливым» к высокосернистому бензину автомобилем признана Lada Niva, включая модель Niva Travel. Мотор 1.7 имеет низкую степень сжатия и простую конструкцию без сложных экологических систем. Чтобы продлить ему жизнь, достаточно сократить интервал замены масла до 5 тысяч километров.

Ранее стало известно, что реализация новых легковых автомобилей в России за неделю снизились на 3 процента. С 13 по 19 июля дилеры передали покупателям 25 100 экземпляров. Если сравнивать с тем же периодом 2025 года, рынок сохранил рост в те же 3 процента.

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