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11:14, 20 июля 2026Авто

В России зафиксировали очередное падение продаж машин

Аналитик Целиков спрогнозировал автомобильные продажи в июле хуже, чем в июне
Марина Аверкина

Фото: Wellnhofer Designs / Shutterstock / Fotodom

Продажи новых легковых автомобилей в России за неделю снизились на 3 процента. С 13 по 19 июля дилеры передали покупателям 25 100 экземпляров. Если сравнивать с тем же периодом 2025 года, рынок сохранил рост в те же 3 процента. Такие данные в Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) просел заметнее. Здесь падение за неделю составило 6,8 процента, а всего реализовали 1247 единиц техники. Отставание от прошлогоднего графика достигло 17,3 процента.

Отрицательную динамику показали и продажи грузовиков. За отчетный период продали только 944 машины, что на 6,5 процента меньше, чем неделей ранее. Однако при сравнении с аналогичной неделей прошлого года этот сегмент прибавил 2,7 процента.

«При сохранении текущих темпов по итогам июля авторынок может показать результат чуть ниже, чем в июне. При этом спрос остается на стабильном среднем уровне, без ярко выраженных тенденций. Прогноз итогов года остается прежним — 1,3–1,35 миллиона автомобилей», — указал аналитик. Он напомнил, что июнь завершился с результатом 116 300 проданных легковых машин.

Ранее эксперт Илья Хлебушкин разъяснил, стоит ли ремонтировать изношенный мотор или его нужно менять. Он разобрал три способа вернуть к жизни силовой агрегат.

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