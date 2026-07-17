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19:15, 17 июля 2026Авто

Россиянам назвали оптимальный способ восстановления изношенного мотора

Автоэксперт Хлебушкин разобрал три способа вернуть к жизни изношенный мотор
Марина Аверкина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Стоит ли ремонтировать изношенный мотор или его нужно менять, разъяснил эксперт издания «За рулем» Илья Хлебушкин. Он разобрал три способа вернуть к жизни силовой агрегат.

В подобной ситуации капитальный ремонт специалист назвал «золотой серединой и оптимальным компромиссом». Автомобилисту остается только найти действительно грамотного мастера, что не так просто.

Установка контрактного мотора, по мнению эксперта, «всегда лотерея». «Никто не даст гарантии, что через месяц он не начнет так же есть масло, а заведомо хороший "контрактник" с вменяемым пробегом найти сложно», — говорит специалист.

Самый надежный, но и самый дорогой вариант — покупка полностью собранного нового блока с коленвалом и поршнями. «Это выбор тех, кто планирует ездить на машине еще долго и не хочет часто вспоминать, где находится масляный щуп», — подытожил Илья Хлебушкин.

Ранее автомобилистам напомнили, что использование топлива с повышенной долей серы и тяжелых соединений сокращает срок службы моторного масла и форсирует износ силового агрегата. Чтобы этого не происходило, нужно сокращать промежутки между заменами масла. Водителю, ранее спокойно проезжавшему 7-10 тысяч километров, при постоянной заправке сернистым бензином стоит перейти на интервал в 5-6 тысяч. В особо тяжелых условиях эксплуатации безопаснее менять масло каждые 3-5 тысяч километров.

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