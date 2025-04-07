Тещу звезды «Уральских пельменей» обманули мошенники

Юморист Рожков заявил, что мошенники похитили деньги у его тещи и тестя

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как его тещу и тестя обманули мошенники. Подробности он раскрыл в интервью агентству РИА Новости.

«Совсем недавно мои теща с тестем попали на такой вот развод. Классическая схема — вытянули все деньги у них», — пожаловался на кражу денег Рожков. Он добавил, что помог родственникам, пострадавшим от действий мошенников, отдать долги.

Звезда «Уральских пельменей» также заявил, что сам он установил специальную программу, которая предупреждает о подозрительных звонках, чтобы защититься от злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с оплатой ЖКХ. Отмечалось, что злоумышленники сообщают о задолженностях и предлагают оплатить их по QR-коду, который ведет на фишинговый сайт.