В Испании оценили работу президента ФИФА

Глава испанской Ла Лиги Тебас заявил, что Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА

В Испании оценили работу президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Инфантино должен покинуть пост президента организации. «ФИФА организует все так, как ей вздумается. Если им нужен 27-минутный перерыв, они его делают. Паузы на водопой — это фарс, рекламная пауза. В Ла Лиге они тоже есть, но только когда действительно очень жарко. Затем был случай с Балогуном», — заявил Тебас.

Также функционер высказался о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд. «В нем нет смысла. Футбольная индустрия не ограничивается чемпионатом мира. Национальные чемпионаты поддерживают футбол. Разрушается футбольная индустрия ради турнира длительностью 40 дней, в котором участвует меньшинство игроков», — сказал Тебас.

Чемпионом мира по футболу-2026 стала сборная Испании. В финале она переиграла команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее Инфантино предложил увеличить количество участников мундиаля до 64 сборных. Этот шаг может стать основой его предвыборной стратегии. Выборы главы ФИФА пройдут в 2027 году. Инфантино планирует заручиться поддержкой африканских стран. В обмен на это он предложит внести в регламент чемпионата мира изменения, которые позволят расширить состав участников до 64 команд. В ЧМ-2026 играли 48 сборных.