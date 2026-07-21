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17:33, 21 июля 2026Наука и техника

США представили беспилотный ударный вертолет

Американская компания Anduril представила беспилотный ударный вертолет Thunder
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Anduril

Американская компания Anduril на авиакосмическом салоне Farnborough International Airshow 2026 в Лондоне (Великобритания) представила беспилотный ударный вертолет Thunder. Об этом сообщает Defense News.

Созданный в рамках программы Combat Collaborative Aircraft (CCA) в сотрудничестве с компанией Archer Aviation беспилотник предназначен для работы в паре с существующими и перспективными пилотируемыми ударными вертолетами. Дрон относится, согласно классификации Пентагона, к беспилотной авиационной системе 5-й группы (его масса — более 600 килограммов), оснащен гибридной электрической силовой установкой и поворотными винтами.

Основные задачи Thunder — огневая поддержка наземных и воздушных операций, наблюдение и разведка, противолодочные операции, морское патрулирование, поисково-спасательные действия и логистическая поддержка. Один Thunder в боевых условиях сможет переносить 10 ракет класса «воздух-земля», десятки 70-миллиметровых ракет, а также 12 боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

Первый полет изделия намечен на 2027 год.

«Ударные вертолеты и их экипажи, долгое время являвшиеся основой маневренной войны, все чаще подвергаются риску из-за сочетания барражирующих боеприпасов, дешевой противовоздушной обороны и повсеместно распространенных платформ разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые сделали приземную зону одним из самых смертоносных мест на поле боя», — считают в компании Anduril.

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