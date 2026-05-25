Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео

Уничтожение дрона-камикадзе ВСУ пушкой Ка-52 ВКС России показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил украинский дрон-камикадзе огнем пушки 2А42. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике, снятом из кабины вертолета, показан момент попадания и падение беспилотника ВСУ. Также на записи отчетливо слышны звуки выстрелов из орудия.

Ка-52 получил подвижную пушечную установку с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров. Орудие позволяет поражать воздушные цели на дальности до 2000 метров. В боекомплект 2А42 входят снаряды с бронебойным, осколочно-фугасным зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами.

В мае в сети появились снимки, демонстрирующие боевой вылет российского вертолета Ми-28НМ с многоцелевыми управляемыми ракетами «Изделие-305». Боеприпасы использовали для поражения пункта временной дислокации противника.