Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

В Липецке начат поиск пропавшего подростка, отца которого нашли мертвым у машины

Под Липецком смерть 42-летнего мужчины и исчезновение его сына по дороге домой связали с криминалом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 22 мая мужчина вместе с сыном возвращались из Липецка на машине домой, однако доехать до пункта назначения они не смогли. Их родные забили тревогу, после того как они перестали выходить на связь. Во время поисков в лесу была найдена их машина. Рядом с автомобилем — пропавший мужчина со следами насильственной смерти. Местонахождение его сына неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

