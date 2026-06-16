Участник СВО рассказал о погибшей при выполнении боевых задач на фронте депутате

Участник СВО Кушнарев: Депутата из Ростовской области Подкопаеву отговаривали от службы

Депутата Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелину Подкопаеву отговаривали от службы в зоне специальной военной операции (СВО). О погибшей при выполнении боевых задач коллеге рассказал местный депутат и участник спецоперации Никита Кушнарев в разговоре с aif.ru.

Он описал Подкопаеву как яркую и позитивную женщину, которая хотела помогать России. По словам Кушнарева, он был первым из собрания депутатов района, кто подписал контракт с Минобороны. Позже его примеру последовала и Подкопаева.

Собеседник издания подчеркнул, что многие отговаривали депутата, имеющую двоих несовершеннолетних детей, от участия в спецоперации. «Но, несмотря на уговоры близкого окружения продолжить помогать ребятам гуманитарной помощью, как раньше, из тыла, Ангелина самостоятельно решила внести вклад в СВО своей жизнью, как и многие из нас», — сказал Кушнарев.

Администрация Аксайского района сообщила о смерти Подкопаевой при исполнении воинского долга 11 июня. В начале СВО Подкопаева занималась доставкой гуманитарной помощи на фронт, но в январе 2026 года решила подписать контракт с Минобороны.

Как выяснили СМИ, 42-летняя депутат получила смертельные травмы в результате атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике. У россиянки остались 16-летний сын и 12-летняя дочь.