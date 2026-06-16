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10:21, 16 июня 2026Россия

Стало известно о смерти российского депутата в зоне СВО

Shot сообщил о смерти депутата из Ростовской области Подкопаевой в зоне СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Депутат Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области Ангелина Подкопаева не выжила после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. О ее смерти сообщил Shot в Telegram.

42-летняя россиянка заключила контракт с Минобороны в январе 2026 года. Свое решение Подкопаева объяснила интересом к тому, с чем военнослужащим приходится сталкиваться на фронте. До этого она также занималась доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО) в качестве волонтера.

У женщины остались 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Ранее стало известно, что в зоне СВО получил смертельное ранение замкомандира «Батальона Хохла» — боец с позывным Гром. В районе Казачьей Лопани ВСУ ударили по машине, в которой находился высокопоставленный военнослужащий «Ахмата».

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