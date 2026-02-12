Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 12 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти высокопоставленного ахматовца

В «Ахмате» сообщили о смерти замкомандира батальона с позывным Гром
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) получил серьезное ранение и не выжил замкомандира «Батальона Хохла» — боец с позывным Гром. О его смерти стало известно из публикации в Telegram-канале подразделения.

Как рассказали в «Ахмате», военный отправился на СВО в 2023 году, оставив дома четверых детей. Отмечается, что высокопоставленный ахматовец добровольно ходил в штурмы, хотя таких задач перед ним не ставили. Среди прочего Гром занимался освобождением населенных пунктов Курской области.

Смертельное ранение Гром получил в Харьковской области. «В направлении Казачьей Лопани ударило в машину. Ранение тяжелое, несовместимое [с жизнью]. Он принял удар на себя», — говорится в публикации подразделения.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции не выжил известный экс-вагнеровец, дослужившийся до должности комбата «Армянского батальона» в составе Вооруженных сил России — Айк Гаспарян с позывным Абрек. Гаспарян получал награду лично из рук президента России Владимира Путина в один день с генералом Сергеем Суровикиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В находящемся за 2 тысячи километров от границы с Украиной регионе объявили опасность БПЛА

    Российские военные уничтожили набитый дронами грузовик ВСУ

    Дочь популярной телеведущей обнажила ягодицы для журнала

    Поджигатели вертолета в Остафьево обжаловали приговор

    Российский «Панцирь-МЕ» применили против БЭКов

    Звезда популярного шоу объявил о раке и умер через два месяца

    Россиянам рассказала о регионах с зарплатой выше 200 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok