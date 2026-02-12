Стало известно о смерти высокопоставленного ахматовца

В «Ахмате» сообщили о смерти замкомандира батальона с позывным Гром

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) получил серьезное ранение и не выжил замкомандира «Батальона Хохла» — боец с позывным Гром. О его смерти стало известно из публикации в Telegram-канале подразделения.

Как рассказали в «Ахмате», военный отправился на СВО в 2023 году, оставив дома четверых детей. Отмечается, что высокопоставленный ахматовец добровольно ходил в штурмы, хотя таких задач перед ним не ставили. Среди прочего Гром занимался освобождением населенных пунктов Курской области.

Смертельное ранение Гром получил в Харьковской области. «В направлении Казачьей Лопани ударило в машину. Ранение тяжелое, несовместимое [с жизнью]. Он принял удар на себя», — говорится в публикации подразделения.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции не выжил известный экс-вагнеровец, дослужившийся до должности комбата «Армянского батальона» в составе Вооруженных сил России — Айк Гаспарян с позывным Абрек. Гаспарян получал награду лично из рук президента России Владимира Путина в один день с генералом Сергеем Суровикиным.