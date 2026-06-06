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20:41, 6 июня 2026Наука и техника

Стало известно о восстановлении пациентов после первых в России пересадок рук

Ракова: Пациенты, которым московские врачи пересадили руки, чувствуют себя хорошо
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Пациенты, которым впервые в России выполнили пересадку рук, чувствуют себя хорошо, а один из них уже водит машину и занимается спортом. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует РИА Новости.

Как напомнила Ракова, в российской столице провели уже две такие операции. «В одном случае была пересажена одна кисть, в другом — две. Они прижились», — сообщила вице-мэр. По ее словам, в первом случае операция была проведена в прошлом году и функциональность уже полностью восстановилась, а во втором — после февральской операции «есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться». «Это, на самом деле, большой прорыв», — подчеркнула Ракова.

Ранее стали известны подробности об одной из таких операций, после которой пациент уже смог самостоятельно держать предметы, включая кружку с водой.

Также в апреле выяснилось, что трансплантация рук теперь доступна в рамках обязательного медицинского страхования, став таким образом бесплатной для россиян.

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