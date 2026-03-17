18:08, 17 марта 2026

В России пациент после пересадки рук впервые смог самостоятельно держать предметы

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Пациент Роман (слева). Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России начали развивать новое направление трансплантологии — пересадку рук пациентам, потерявшим конечности. Один из первых пациентов, перенесших такую операцию, уже смог самостоятельно держать предметы, включая кружку с водой. Об этом KP.RU сообщили врачи, участвующие в совместном проекте Минздрава и департамента здравоохранения Москвы.

Одним из пациентов стал 53-летний мужчина Роман, который несколько лет назад получил тяжелую травму и лишился кисти одной руки и пальцев на другой. До операции он пользовался протезами — механическим и биомеханическим. Однако даже современные протезы сильно ограничивали возможности, выполнять повседневные действия, такие, например, как завязывание шнурков, было трудно.

В рамках новой программы московские врачи провели сложную операцию по аллотрансплантации — пересадке донорского комплекса тканей, включающего предплечье и кисть. Подобные операции могут длиться от шести до двенадцати часов и требуют участия большой команды специалистов: хирургов, трансплантологов, реабилитологов и иммунологов. После операции пациенту необходимо пройти длительный период восстановления и постоянно принимать препараты, предотвращающие отторжение пересаженных тканей.

По словам пациента, примерно через неделю после операции появились первые легкие движения. Сейчас он может удерживать предметы, пить из кружки и самостоятельно есть. Врачи отмечают, что главная цель трансплантации — не только восстановить анатомию руки, но и вернуть ее функции. Для этого пациенту предстоит продолжительная реабилитация, в ходе которой постепенно будут восстанавливаться движения и чувствительность.

По словам врачей, развитие этой технологии может дать шанс на восстановление людям, которым невозможно помочь с помощью протезирования или реконструктивной хирургии.

Ранее ученым впервые удалось «оживить» мозг после глубокой заморозки.

