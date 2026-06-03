МИД России сделал заявление об ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Захарова высказалась об ударе ВСУ по автобусу в ДНР словами «Киев ведет охоту на людей»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на людей. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Киева по автобусу в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости.

«Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших — убивают террористическими методами», — заявила дипломат.

3 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. Жертвами удара стали семь гражданских лиц. Еще 11 человек пострадали.

Автобус следовал из Москвы в Симферополь. Момент атаки дрона попал на видео.