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Бывший СССР
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10:00, 3 июня 2026Бывший СССР

Момент удара беспилотника по рейсовому автобусу в ДНР попал на видео

В сети появилось видео удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус «МоскваСимферополь» в населенном пункте Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) попала на видео. Кадры опубликовал в Telegram-канале репортер Андрей Руденко.

На записи с камеры наблюдения видно, как беспилотник прицельно пикирует на проезжающий автобус.

По предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения, всем оказывается необходимая помощь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали дистанционно минировать сухопутный маршрут в Крым — трассу «Новороссия». По его словам, дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Политик призвал не ездить по трассе без необходимости из-за минной угрозы.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ начали использовать для атак на трассу дроны, которые запускаются на воздушных шарах и работают при помощи искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, эти беспилотники могут работать на автономном управлении. «Противник пытается перекрыть магистрали, которые связывают Крым с большой землей, с помощью дронов "Корнет-2", он же "Марсианин"», — указал аналитик.

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