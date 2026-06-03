Жители Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По данным от 3 июня, на проблемы с сетью пожаловались 2,9 тысячи человек.

Жители российского города отметили, что из-за неполадок с интернетом не работают как веб-сервисы, так и мобильные приложения. Некоторые петербуржцы также рассказали о проблемах с ТВ-сигналом.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил сбои в работе мобильного интернета в российских городах. По словам главы государства, подобные меры вводятся для того, чтобы предотвращать угрозы, в том числе террористические. При этом Путин подчеркнул, что широкое информирование о том, что в городах планируют отключать интернет, может быть опасно, так как злоумышленники могут это учесть.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором работу интернета в России перестанут ограничивать. По его словам, это произойдет, когда будут сняты меры безопасности.