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10:49, 17 июля 2026Спорт

Американец — бывший чемпион UFC оценил уровень безопасности в России

Бывший чемпион UFC Джон Джонс: Нет места безопаснее, чем Россия
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе американец Джон Джонс оценил уровень безопасности в России. Он высказался на канале Ring Magazine в YouTube.

Спортсмен отметил, что его постоянно спрашивают о том, насколько опасно в России. «А я отвечаю: "Чувак, нет места безопаснее, чем Россия"», — заявил Джонс.

Американец также высказался о возможности получения российского гражданства. «На данном этапе меня это совсем не смущает», — отметил боец.

Джонс стал самым молодым чемпионом UFC. Американец завоевал титул в полутяжелом весе в возрасте 23 лет и защитил его рекордное количество раз (11). Позднее он перешел в тяжелый вес, где выиграл пояс в 2023 году, одержав победу над Сирилом Ганом.

Ранее ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор потребовал признать бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся и вернуть все ставки.

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