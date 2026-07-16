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09:57, 16 июля 2026Спорт

Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся

Конор Макгрегор потребовал признать бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / Imagn Images / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X сделал заявление о поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

Спортсмен отметил, что 17 июля узнает результаты МРТ своей травмированной ноги. «Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены», — потребовал Макгрегор.

Ранее стало известно, что Макгрегор заработал за поединок с американцемк около 30 миллионов долларов. За каждую секунду, проведенную в октагоне, 37-летний ирландец пополнял свой банковский счет примерно на 435 тысяч долларов. Холлоуэй, в свою очередь, получил три миллиона.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя прошел 12 июля. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом, спортсмены провели в октагоне 69 секунд. Макгрегор начал бой с попытки ударить соперника ногой в голову, после чего неудачно приземлился и получил травму.

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