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12:43, 13 июля 2026Спорт

Проигравший в последнем бою UFC Макгрегор заработал за бой в десять раз больше победителя

Проигравший в последнем бою UFC Макгрегор заработал за бой 30 миллионов долларов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Проигравший в последнем бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заработал за бой в десять раз больше победителя Макса Холлоуэя. Об этом сообщает Fight Basic в Х.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя прошел 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом, спортсмены провели в октагоне 69 секунд. Макгрегор начал бой с попытки ударить соперника ногой в голову, после чего неудачно приземлился и получил травму головки бедренной кости.

Отмечается, что Макгрегор заработал за поединок около 30 миллионов долларов. За каждую секунду, проведенную в октагоне, 37-летний ирландец пополнял свой банковский счет примерно на 435 тысяч долларов. Холлоуэй, в свою очередь, получил три миллиона.

Поединок с Холлоуэем стал для Макгрегора первым за последние пять лет. После боя ирландец анонсировал возвращение в октагон.

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