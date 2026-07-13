Проигравший в последнем бою UFC Макгрегор заработал за бой в десять раз больше победителя

Проигравший в последнем бою UFC Макгрегор заработал за бой 30 миллионов долларов

Проигравший в последнем бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заработал за бой в десять раз больше победителя Макса Холлоуэя. Об этом сообщает Fight Basic в Х.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя прошел 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом, спортсмены провели в октагоне 69 секунд. Макгрегор начал бой с попытки ударить соперника ногой в голову, после чего неудачно приземлился и получил травму головки бедренной кости.

Отмечается, что Макгрегор заработал за поединок около 30 миллионов долларов. За каждую секунду, проведенную в октагоне, 37-летний ирландец пополнял свой банковский счет примерно на 435 тысяч долларов. Холлоуэй, в свою очередь, получил три миллиона.

Поединок с Холлоуэем стал для Макгрегора первым за последние пять лет. После боя ирландец анонсировал возвращение в октагон.