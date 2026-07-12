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14:18, 12 июля 2026Спорт

Макгрегор анонсировал возвращение в октагон

Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после травмы в бою с Холлоуэем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после поражения от американца Макса Холлоуэя. Об этом он написал на странице в X.

«В шоке от того, что случилось. Я преодолею это, я не буду сбит с пути, я вернусь», — заявил Макгрегор. Ирландец добавил, что был готов к поединку и находился в хорошей форме.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

Перед этой встречей ирландец в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.

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