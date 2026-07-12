Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после травмы в бою с Холлоуэем

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после поражения от американца Макса Холлоуэя. Об этом он написал на странице в X.

«В шоке от того, что случилось. Я преодолею это, я не буду сбит с пути, я вернусь», — заявил Макгрегор. Ирландец добавил, что был готов к поединку и находился в хорошей форме.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

Перед этой встречей ирландец в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.