Глава UFC высказался о травме Макгрегора в первом бою после возвращения в промоушен

Дэйна Уайт: Предполагаем, что у Макгрегора разрыв крестообразных связок колена

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о травме ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в первом бою после возвращения в промоушен. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер предположил, что ирландец получил разрыв крестообразных связок колена. «Я ожидал хотя бы один раунд настоящей войны, а дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио, — все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое», — заявил Уайт.

Ранее о травме высказался сам Макгрегор. По его словам, до начала боя у него все было в порядке.

Бой между Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года.