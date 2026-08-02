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21:56, 2 августа 2026Бывший СССР

В Киеве мужчину мобилизовали на глазах его дочери

В Киеве мужчину мобилизовали на глазах малолетней дочери
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину на глазах его малолетней дочери. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сотрудники ТЦК заталкивали мужчину в машину. Женщина пыталась им помешать, а стоявшая рядом девочка истошно кричала: «Это мой папа». В результате мобилизованного увезли, зажав ему ногу. Судьба ребенка неизвестна.

Ранее в Одессе мужчина открыл огонь по проводившим мобилизацию сотрудникам ТЦК. В результате ранения получили четыре военкома.

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