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09:04, 12 июля 2026Спорт

Макгрегор прокомментировал поражение от Холлоуэя в первом бою после возвращения в UFC

Макгрегор после поражения от Холлоуэя заявил, что до боя у него не было никаких травм
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в соцсети X прокомментировал поражение от американца Макса Холлоуэя в первом бою после возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Спортсмен сравнил свою голову с прокладкой двигателя, которая вышла из строя. «Перед боем у меня не было никаких травм. Во время всего тренировочного лагеря, а также перед выходом в октагон я бил ногами, прыгал и двигался без каких-либо проблем. Это произошло из ниоткуда», — заявил Макгрегор.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал.

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