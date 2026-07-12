Макгрегор прокомментировал поражение от Холлоуэя в первом бою после возвращения в UFC

Макгрегор после поражения от Холлоуэя заявил, что до боя у него не было никаких травм

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в соцсети X прокомментировал поражение от американца Макса Холлоуэя в первом бою после возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Спортсмен сравнил свою голову с прокладкой двигателя, которая вышла из строя. «Перед боем у меня не было никаких травм. Во время всего тренировочного лагеря, а также перед выходом в октагон я бил ногами, прыгал и двигался без каких-либо проблем. Это произошло из ниоткуда», — заявил Макгрегор.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал.