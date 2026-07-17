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10:58, 17 июля 2026Экономика

В России началась распродажа заправок. Что сейчас происходит на топливном рынке и сколько стоит самая дешевая АЗС?

«Известия»: В России выросло количество объявлений о продаже заправок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последний месяц на сайтах компаний и на площадках маркетплейсов появилось более 150 объявлений о продаже заправок в разных регионах России. Избавиться от них пытаются не только владельцы частных автозаправочных станций (АЗС), но и большие сетевые компании.

По данным «Известий», сейчас заправки активно продаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тамбовской областях. Цена предлагаемых активов составляет от 1 до 150 миллионов рублей — все зависит от места расположения точки, техники, срока работы и наличия франшизы.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Что стало причиной продажи точек АЗС?

Авторы объявлений указывают в качестве причины такого решения убыточность бизнеса на фоне топливного кризиса. Все деньги от продажи, как отмечают «Известия», вероятно, будут направлены на погашение долгов. Также некоторые предприниматели и вовсе хотят выйти из автозаправочного бизнеса.

Тем не менее часть объявлений не связана с нынешним положением дел в России. В «Газпром ГНП», например, заявили, что объявления о продаже, размещенные на сайте компании, появились там еще четыре года назад. При этом с тех пор желающих стать обладателями точек АЗС так и не нашлось.

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Как топливный кризис повлиял на продажи АЗС?

Участники топливного рынка подтверждают стремление многих частников избавиться от АЗС, так как сегодня, исходя из обстоятельств, сложившихся в стране, альтернативой для них остается только приостановка работы. Уточняется, что топлива по приемлемым оптовым ценам на рынке сейчас нет.

В комментарии «Известиям» собеседники рассказали, что со сложностями сейчас сталкиваются почти 100 процентов частных заправок страны, а это 60 процентов от общего количества заправок. В то же время утверждается, что это не первый топливный кризис и в прошлом владельцы АЗС несколько месяцев подряд могли торговать в убыток, чтобы затем покрыть расходы.

Также некоторые эксперты, связанные с топливным рынком в стране, считают, что если в ближайшие полгода ничего не изменится, то смотреть на скупку АЗС федеральными компаниями придется теперь как на массовое явление. Особенно будут востребованы точки в привлекательных локациях.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Что сейчас известно об обстановке на топливном рынке в стране?

Правительство России в четверг, 16 июля, одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов. На заседании кабмина рассматривали вопрос о поправках к федеральному закону «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», где речь идет о принятии данных мер.

Как указал еще 10 июля вице-премьер Александр Новак, положение дел на российском рынке топлива связано с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за прилетов украинских беспилотников. По его словам, сейчас на рынке все-таки «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого наблюдаются очереди». Помимо этого, зафиксирована нестабильная работа автозаправок.

Тем не менее Новак подтвердил, что постепенно, уже с учетом принятого властями решения о запрете экспорта дизельного топлива, рынок страны вновь насыщается. Все необходимые объемы будут поставлены в регионы, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозпроизводителям.

По данным «Известий», в последние дни очереди на АЗС значительно сократились в Брянской, Калининградской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, а также в Калмыкии, Коми, Приморье и ЯНАО. Помимо этого, почти разрешились проблемы дефицита в Москве и Московской области, хотя в часы пик очереди на АЗС все еще возникают. Но сложной пока остается обстановка на юге России.

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