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00:46, 15 июля 2026Экономика

В нескольких регионах России сообщили об улучшении ситуации с бензином

«Известия»: В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с бензином
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с топливом и сократились очереди на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase.

Утверждается, что очереди на АЗС значительно сократились в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, а также в Бурятии, Калмыкии, Республике Коми, Приморском крае и ЯНАО. Ситуация также немного улучшилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя в часы пик очереди на АЗС все еще возникают.

Наиболее сложная ситуация с бензином сохраняется в центральных и южных регионах страны, а также в Поволжье. Среди них Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская и Ярославская области, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Пермский край и Крым.

Ранее Ставропольский край ограничил использование служебного транспорта из-за топлива. По предварительным подсчетам, решение позволит снизить потребление на три тысячи тонн в месяц, так что использовать их смогут другие потребители.

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