Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 14 июля 2026Экономика

Российский регион ограничил использование служебного транспорта из-за топлива

Глава Ставрополья Владимиров ограничил использование служебного транспорта из-за бензина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба по снабжению края нефтепродуктами поручил ограничить использование служебного транспорта ради экономии топлива. Об этом со ссылкой на пресс-службу региона сообщает ТАСС.

Требование касается машин правительства края и краевых министерств. По предварительным подсчетам, решение позволит снизить потребление на три тысячи тонн в месяц, так что использовать их смогут другие потребители.

Также Владимиров рекомендовал муниципальным администрациям, парламенту Ставрополья и представительным органам местного управления принять аналогичные меры.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал установить ограничение по выдаче топлива для чиновников на том же уровне, который действует для обычных граждан.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — объявил он.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не станет закрывать глаза на проблемы с бензином и ее последствия, однако ожидает, что трудности окажутся временными. Тем не менее текущая ситуация станет одним из факторов, который будет оцениваться на предстоящем заседании по поводу ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной
    Россиян призвали поспешить с покупкой электрокара
    Россиянам назвали запретные действия при обнаружении клеща на теле
    Инстасамка утопила сумку за миллионы рублей
    Зеленский рассказал о важном соглашении с Францией
    Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил
    Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции
    Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море
    Страна НАТО добилась снижения инфляции
    В России высказались о ходе 40-дневной операции СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok