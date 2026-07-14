Российский регион ограничил использование служебного транспорта из-за топлива

Глава Ставрополья Владимиров ограничил использование служебного транспорта из-за бензина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба по снабжению края нефтепродуктами поручил ограничить использование служебного транспорта ради экономии топлива. Об этом со ссылкой на пресс-службу региона сообщает ТАСС.

Требование касается машин правительства края и краевых министерств. По предварительным подсчетам, решение позволит снизить потребление на три тысячи тонн в месяц, так что использовать их смогут другие потребители.

Также Владимиров рекомендовал муниципальным администрациям, парламенту Ставрополья и представительным органам местного управления принять аналогичные меры.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал установить ограничение по выдаче топлива для чиновников на том же уровне, который действует для обычных граждан.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — объявил он.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не станет закрывать глаза на проблемы с бензином и ее последствия, однако ожидает, что трудности окажутся временными. Тем не менее текущая ситуация станет одним из факторов, который будет оцениваться на предстоящем заседании по поводу ключевой ставки.