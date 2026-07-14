Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 14 июля 2026Экономика

Глава российского региона ограничил доступ чиновников к топливу

Глава Ленобласти Дрозденко потребовал от чиновников не превышать лимиты на бензин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона установить ограничение по выдаче топлива для чиновников на том же уровне, который действует для обычных граждан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — подчеркнул он.

Такие же «настоятельные рекомендации» выданы руководителям органов местного самоуправления. Им придется ввести лимиты для служебных автомобилей.

Вместе с тем Дрозденко заявил, что некоторые нефтяные компании вняли просьбам руководства региона и разрешили заправлять на АЗС в канистры до десяти литров топлива для садовой техники. Единственным условием является использование канистр, соответствующих ГОСТу.

Ранее Дрозденко предупреждал, что запасы топлива в Ленинградской области есть, но они не бесконечные. Он призвал избегать как паники, так и излишнего оптимизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    СМИ назвали главное условие Китая по «Силе Сибири — 2»
    Президент Бразилии назвал позором поведение футболистов сборной после вылета с ЧМ
    Гремучая змея дважды укусила мужчину
    Сбежавшему комбригу ВСУ избрали меру пресечения
    Введение сбора за проход грузов через Ормузский пролив назвали давней идеей Трампа
    Появились детали атаки ВСУ на крупнейший нефтехимический комплекс России
    Эксперт Коган объяснил рост популярности китайских машин в РФ
    Бывший полицейский получил срок за смертельное ДТП в пьяном виде
    Глава российского региона ограничил доступ чиновников к топливу
    Жителей российского региона предупредили об опасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok