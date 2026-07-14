Глава российского региона ограничил доступ чиновников к топливу

Глава Ленобласти Дрозденко потребовал от чиновников не превышать лимиты на бензин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона установить ограничение по выдаче топлива для чиновников на том же уровне, который действует для обычных граждан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — подчеркнул он.

Такие же «настоятельные рекомендации» выданы руководителям органов местного самоуправления. Им придется ввести лимиты для служебных автомобилей.

Вместе с тем Дрозденко заявил, что некоторые нефтяные компании вняли просьбам руководства региона и разрешили заправлять на АЗС в канистры до десяти литров топлива для садовой техники. Единственным условием является использование канистр, соответствующих ГОСТу.

Ранее Дрозденко предупреждал, что запасы топлива в Ленинградской области есть, но они не бесконечные. Он призвал избегать как паники, так и излишнего оптимизма.