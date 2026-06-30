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14:49, 30 июня 2026Экономика

Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

Глава Ленобласти Дрозденко предупредил о возможных лимитах на продажу топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Запасы топлива в Ленинградской области есть, но они не бесконечные, поэтому топливные компании могут принять решение о введении лимитов на продажу. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, ритмичность поставок остается ниже обычного, и пусть дефицит пока не критичный, но «есть сложности в логистике». «Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже», — подчеркнул губернатор.

Что касается цен, то Дрозденко признал определенные факты их завышения, но заверил, что у федеральных сетей стоимость топлива стабильна. Если власти увидят откровенные спекуляции и необоснованный рост цен, то направят сигнал в Федеральную антимонопольную службу.

Губернатор предположил, что к середине июля производство на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) выйдет на плановые объемы, что позволит нарастить предложение и снизить напряженность на АЗС.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, что с 1 июля в регионе вводятся ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива. По его словам, меры будут действовать до 1 сентября, отпускаться будет в зависимости от района от 30 до 50 литров бензина и от 50 до 100 литров дизельного топлива в сутки. Турчак призвал отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Между тем пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что правительство ведет переговоры о начале импорта бензина, хотя и отказался рассказать, с какими именно.

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