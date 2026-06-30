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13:55, 30 июня 2026Экономика

Еще один туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

В Республике Алтай до 1 сентября ввели ограничения на продажу топлива
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В Республике Алтай с 1 июля вводятся ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, меры, направленные на предотвращение искусственного ажиотажа, будут действовать до 1 сентября.

Турчак подчеркнул, что, хотя топливных резервов в республике достаточно, в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки теперь будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки, а в остальных муниципальных образованиях предел составит 50 и 100 литров соответственно. «Отпуск в канистры сохраняем с ограничением до 10 литров», — добавил губернатор, уточнив, что указанные меры не будут распространяться на службы экстренного реагирования — скорую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

Таким образом, Республика Алтай стала еще одним туристическим российским регионом, который ограничил продажи топлива. Первыми подобные меры приняли в Крыму и в Севастополе, где 29 июня запустили нормированную продажу бензина на шести местных автозаправках.

Турчак призвал отнестись к временным ограничениям с пониманием и не стремиться закупить топливо впрок. «На федеральном уровне принимаются комплексные меры, которые должны в ближайшее время стабилизировать ситуацию», — напомнил он.

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