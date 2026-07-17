В России началась распродажа заправок

«Известия»: Количество объявлений о продаже заправок в России резко выросло

За последний месяц на сайтах компаний и маркетплейсах появилось более 150 объявлений о продаже заправок в разных регионах России. При этом избавиться пытаются не только от независимых АЗС, но и от объектов крупных компаний. Об этом пишут «Известия».

В том числе заправки продаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тамбовской областях. Стоимость предлагаемых активов составляет от миллиона до 150 миллионов рублей.

Цена зависит от места расположения, оборудования, срока работы и наличия франшизы. Так, в Уфе сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей.

Авторы объявлений называют причиной такого решения убыточность бизнеса на фоне топливного кризиса. Полученные от продажи деньги они хотят направить на погашение долгов, при этом многие намерены полностью уйти из автозаправочного бизнеса.

Впрочем, некоторые объявления не связаны с текущей ситуацией. Так, в пресс-службе ООО «Газпром ГНП холдинг» утверждают, что объявления о продаже, размещенные на сайте компании, относятся еще к 2022 году, однако с тех пор желающих купить их не нашлось.

Участники топливного рынка подтверждают стремление многих частников избавиться от АЗС, потому что в нынешней ситуации альтернативой для них остается только приостановка работы. Дело в том, что топлива в опте по приемлемым ценам на рынке нет.

Президент Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» (объединяет предприятия топливного рынка) Марат Муртазин указал, что со сложностями столкнулись почти 100 процентов частных заправок страны, а это 60 процентов от общего количества заправок. В то же время он напомнил, что это не первый топливный кризис, и в прошлом владельцы АЗС несколько месяцев подряд могли торговать в убыток, чтобы затем покрыть расходы в дальнейшем.

Заместитель директора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина считает, что если в ближайшие полгода ситуация не изменится, то скупка АЗС федеральными компаниями станет массовым явлением. Особенным вниманием будут пользоваться точки в привлекательных локациях.

Ранее сообщалось, что как минимум в 13 регионах заметно улучшилась ситуация с топливом, в том числе сократились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и южных регионах страны.