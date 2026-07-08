Путин требует быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Президенту рассказали о бензине по 197 рублей за литр в одном из регионов

Путин сообщил, что текущие трудности с топливом являются временными

Президент России Владимир Путин в среду, 8 июля, провел по видеосвязи очередное совещание с членами правительства. На повестке дня самой важной темой оказалась ситуация с топливом. Также была рассмотрена деятельность транспортного комплекса.

Прежде всего российский лидер обратился к вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину. Он поручил им представлять оперативные доклады по ситуации в топливном комплексе России. Также обо всем должен быть проинформирован председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава государства настоял на том, чтобы быстрее были приняты меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс страны. Он отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорта на фоне сложностей, возникших из-за перебоев с поставками бензина и дизеля.

Граждане не должны чувствовать особые нагрузки Владимир Путин президент России

Путину пожаловались на стремительный рост цен на топливо в одном из регионов России

На совещании выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пожаловался главе государства, что цена на бензин марки АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза.

Михаил Развожаев. Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

По его словам, все это произошло из-за того, что в Крыму изначально не было заправок вертикально интегрированных компаний — там работают только трейдеры. На фоне сложностей с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, цена довольно быстро пошла вверх.

Самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. При этом в соседнем Краснодарском крае — 73,5 рубля Михаил Развожаев губернатор Севастополя

По ситуации с топливом ранее высказался и глава региона Сергей Аксенов. Он отмечал, что в Крыму с бензином и дизелем все еще чувствуется напряженная обстановка, и в определенные дни топлива в продаже на местных автозаправочных станциях (АЗС) не будет. Кризисная ситуация сохранится «на некоторое время», пояснил он.

При этом Аксенов заявил, что власти региона предпринимают все усилия для налаживания поставок автомобильного топлива и электроэнергии. Подобного рода вопросы, заверил Аксенов, обсуждаются «в круглосуточном режиме». Губернатор Севастополя обещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на заправки.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Путин призвал быстрее разобраться с топливом на юге России

Узнав больше о ситуации на Крымском полуострове, президент сообщил, что в этом регионе надо быстрее разобраться с топливом, особенно с ценами на него. В ходе совещания заместитель председателя правительства Александр Новак также отметил, что кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя.

Не просто «готовы рассмотреть» и не просто «рассмотреть», а посмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать Владимир Путин президент России

Тем временем правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разбираются с ценами на топливо на полуострове. Новак подтвердил слова Развожаева о том, что сейчас они завышенные, и «даже по себестоимости» дороже, чем в остальных регионах страны.

Все это, по мнению Новака, больше имеет рыночно-спекулятивный фактор, особенно с учетом того, в Крыму есть дефицит топлива. «С этим мы вместе с ФАС разбираемся», — добавил он.

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин, в свою очередь, сообщил, что делается все возможное для скорейшего решения проблемы в Крыму.

Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров Андрей Никитин министр транспорта России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России ввели запрет на экспорт дизеля

Российские власти 8 июля ввели запрет на экспорт дизеля. Он продлится до 31 июля. В то же время отмечается, что экспорт по межправительственным соглашениям под запрет не подпадает.

Новак также отметил, что правительство перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздние сроки. Помимо этого, задействованы дополнительные мощности.

Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок Александр Новак вице-премьер

Незадолго до этого Новак говорил, что ситуация на топливном рынке остается напряженной. Как сообщал вице-премьер, это происходит из-за летнего пика спроса, а также внеплановых ремонтных работ на НПЗ.

На совещании 8 июля он подтвердил, что положение дел на топливном рынке остается непростым. В то же время он указал, что уже за несколько дней ситуация была частично стабилизирована.

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Путин рассказал о не выполнимой для противника задаче против России

На совещании с правительством Путин заявил, что Россия может гордиться своим запасом прочности в энергосистеме. У нее он оказался одним из самых высоких среди остальных стран.

Все это глава государства заявил на фоне размышлений о не выполнимой для противника задаче — тот стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но это невозможно. По словам политика, противник пытается нанести ущерб экономике России и хочет сорвать сезон отпусков, в том числе на юге страны. Но все «это вещи временного характера», подметил Путин.

Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий… один из самых высоких в мире Владимир Путин президент России

Тем не менее, продолжил российский лидер, важно поддерживать столь высокую планку. В частности, большим нефтяным компаниям стоит следить за тем, что происходит на рынке топлива. По его словам, важно, чтобы они не «зажимали» сырье исключительно в рамках своей распределительной сети, а выдавали топливо и независимым АЗС. Также президент назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети НПЗ. Все это «тоже поощряется», так что властям стоит работать в этом направлении еще интенсивнее.

Кроме того, Минсельхоз доложил Путину, что проблем с поставками топлива для агропромышленного комплекса не наблюдается. В качестве дополнения министр транспорта сообщил, что машины, перевозящие горюче-смазочные материалы, проходят через пункты пропуска по «зеленому коридору» для нормализации поставок топлива в целом по стране. В Минпромторге же отметили, что ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки машин, которые доставляют товары. Но, как сказал глава ведомства Антон Алиханов, это не влияет на наличие товаров в магазинах.