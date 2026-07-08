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18:49, 8 июля 2026Экономика

Путин поддержал идею сети малых нефтеперерабатывающих заводов

Путин поддержал идею создания малых НПЗ на фоне ситуации с топливом
Вячеслав Агапов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в условиях украинских атак на крупные предприятия. Трансляцию совещания с членами правительстваведет пресс-служба главы государства.

Инициативу запуска малых предприятий на фоне ситуации с топливом внес губернатор Забайкалья Александр Осипов. Президент РФ выступил за эту идею, отметив, что «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Поэтому он поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин, чтобы справиться с топливным кризисом.

Также в рамках совещания с президентом вице-премьер Александр Новак отметил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.

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